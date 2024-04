New York s’impose contre Philadelphie et Batum pour lancer sa série

Les New York Knicks ont débuté leur série éliminatoire du bon pied, remportant le match 1 contre les Philadelphia 76ers dans une victoire électrisante de 111-104. La foule en délire du Madison Square Garden a célébré une belle performance collective, avec une contribution majeure de Deuce McBride, le remplaçant de Jalen Brunson.

McBride a été la révélation de la soirée avec 21 points, surclassant les 76ers de lui seul avec 13 points marqués lors du deuxième quart-temps. Bien que Joel Embiid ait tenté de ramener les 76ers au score après son retour sur le terrain, c’est finalement Josh Hart qui a scellé la victoire des Knicks avec quelques tirs à 3-points cruciaux dans le dernier quart-temps.

Malgré les 29 points d’Embiid et les 33 points de Tyrese Maxey pour les 76ers, les Knicks ont su préserver leur avantage pour prendre les devants dans la série. Avec des contributions importantes de joueurs comme Bojan Bogdanovic (13 points à 3/6 à 3-points et 7 rebonds en 25 minutes) et Mitchell Robinson (8 points et 12 rebonds en 30 minutes), les Knicks ont démontré leur profondeur de banc alors que Tom Thibodeau a peu l’habitude de s’appuyer sur ses rotations.

Les 76ers de Nicolas Batum (3 points à 1/4, 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre en 26 minutes, -20 au +/-) se retrouvent désormais sous pression, devant analyser le match et apporter des ajustements avant le match 2. Les Knicks, quant à eux, chercheront à consolider leur avantage à domicile lors de la prochaine confrontation, ce lundi 22 avril.