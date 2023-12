Nice annonce une future salle de 10 000 places, Monaco avance aussi sur son projet

EuroLeague - Nice va profiter de la probable organisation des Jeux olympiques 2030 pour se doter d'une salle omnisports de 10 000 places, qui pourra accueillir des compétitions de basket. Non loin de là, Monaco continue d'avancer sur son projet, de son côté.

Septième plus grosse aire urbaine de France avec plus d’un million d’habitant, Nice et ses alentours ne comptent pourtant pas de grande salle omnisports.

L’organisation des Jeux olympiques d’hiver 2030, qui devraient se dérouler dans les Alpes françaises, permettrait à la Métropole Nice Côte d’Azur de se doter de cet outil manquant. En effet, si cette olympiade est censée utiliser 95% d’installations existantes, deux patinoires doivent encore être construites, dont une de 10 000 places. Et c’est à Nice, qui accueillerait diverses compétitions lors de ces JO (patinage artistique, hockey, short track et curling) qu’elles sortiraient de terre, dans la plaine du Var, à côté de l’Allianz Riviera, le stade de l’équipe de football professionnelle masculine (OGC Nice). Le maire de la ville, Christian Estrosi, a toutefois indiqué lors d’une conférence de presse qu’elle deviendrait ensuite de « salle omnisports pour les grandes compétitions de basket, de volley, de boxe, de handball etc. » Il estime qu’un tel écrin « fait défaut à la ville de Nice », regrettant « ce qu’est devenue salle Leyrit ». C’est en effet dans ce vieux gymnase de 1 700 places (en photo ci-dessus), où se trouve toujours le siège social du Cavigal Nice Basket 06, que le basket niçois est historiquement installé.



JO d’hiver 2030 Christian Estrosi propose une patinoire olympique à Nice ⁦@MetropoleNCA⁩ pic.twitter.com/MH4qr2thE4 — France Bleu Azur (@francebleuazur) November 29, 2023

Profitant du financement de cette nouvelle arena « par les Jeux olympiques » dixit Christian Estrosi, Nice pourrait ainsi avoir un outil utile de temps à autre pour le basket français. Car hormis l’équipe du Cavigal, évoluant en Nationale 1 féminine (NF1), la ville de Nice ne compte aucune équipe sénior masculine évoluant en championnat de France. Les fans de basket locaux sont ainsi partagés entre l’AS Monaco et les Antibes Sharks, deux clubs professionnels proposant du basket de haut-niveau à 30 minutes de route, en plus des nombreux clubs des alentours évoluant en LF2, NM2 ou encore NM3.

L’AS Monaco continue de se projeter à Monaco

Cette annonce n’a toutefois pas fait l’effet d’une bombe au sein de la direction de la Roca Team, qui n’envisage pas de délocaliser ses matches d’EuroLeague hors de principauté, ou du moins loin du micro-État. Dans une entrevue accordée à Nice Matin, le général manager du club Oleksiy Yefimov – qui n’était alors pas dans le secret concernant le projet d’aréna à Nice – s’est exprimé sur la volonté monégasque de construire une grande salle répondant au cahier des charges de l’EuroLeague. L’Ukrainien estime que la Roca Team est une « ambassadrice pour ouvrir les portes de du développement d’une nouvelle aréna en Principauté de Monaco, afin de proposer et de maintenir un top niveau de sport et de divertissement pour la communauté. » Il s’avance ensuite davantage sur ce projet. Cette nouvelle salle serait « un lieu exceptionnel et polyvalent, unique en son genre, qui comblerait les plus grandes attentes des résidents de Monaco et visiteurs de la principauté. Un lieu qui apporterait une plus value significative à l’attraction touristique de la Principauté. » Car à ce jour, l’AS Monaco n’est qu’invitée en EuroLeague. Pour faire partie de la compétition de manière permanente, elle va notamment devoir se doter d’une salle d’au moins 10 000 places. Ce qui ne s’annonce pas facile étant donné la densité urbaine – et le coût ! – au sein du deuxième plus petit État indépendant au monde après le Vatican.