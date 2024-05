Nick Calathes plus qu’intéressé par l’offre de Monaco

Sollicité par l’AS Monaco pour renforcer son équipe en 2024-2025, Nick Calathes (1,96 m, 35 ans) serait enclin à rejoindre la Roca Team à l’intersaison selon nos informations. Le meneur américano-grec viendrait pour un salaire un poil inférieur à celui de Kemba Walker en 2023-2024 (1,5 million d’euros).

L’association Mike James – Nick Calathes

est-elle possible à l’AS Monaco ?

Alors qu’il s’apprête à disputer le Final Four 2024 de l’EuroLeague avec le Fenerbahçe Istanbul, Nick Calathes, bourreau de Monaco en quarts de finale des playoffs, pourrait apporter son expérience, sa défense et son sens de la passe au collectif du club de la principauté. Reste à l’entourer de shooteurs, lui le très fort joueur de pick & roll qui parvient à créer des décalages par son excellente lecture du jeu. Même s’ils sont proches depuis qu’ils ont partagé deux saisons au Panathinaïkos, la question concernant son association avec Mike James – toujours sollicité par l’Olympiakos Le Pirée – se pose également. Le meilleur marqueur de l’EuroLeague et ses comparses de la ligne arrière (Okobo et Strazel, Loyd étant en fin de contrat) peuvent-ils laisser l’ancien international grec lancer l’attaque monégasque ?

À moins que des changements drastiques ne s’opèrent dans les rangs de la Roca Team. En effet, si Mike James n’a pas encore prolongé, la question du coach demeure. Il a pourtant été indiqué à Sasa Obradovic, avant la série contre le Fenerbahçe, que son contrat jusqu’en 2025 serait pleinement honoré. Mais l’échec lors de ces phases finales d’EuroLeague pourra-t-il être cumulé avec un revers lors des playoffs de Betclic ÉLITE ? « Nous avons entièrement confiance en lui », nous a encore assuré le manager général Oleksiy Yefimov.