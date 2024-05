L’AS Monaco veut… Nick Calathes

Le timing est, disons, surprenant. Mercredi, sous les coups de 21h30, Nick Calathes crucifiait l’AS Monaco avec deux tirs primés dans la dernière minute de la prolongation du Match 5 (79-80, a.p.). Et ce jeudi après-midi, le journaliste Sotiris Vetakis et BasketNews annoncent que le club de la Principauté a fait du meneur grec sa priorité estivale.

Une nouvelle qui n’a cependant rien de sensationnelle. De longue date, les dirigeants monégasques ont toujours apprécié le profil du meilleur passeur de l’histoire. En juin 2022, nous vous faisions déjà part de l’intérêt de la Roca Team pour Calathes, qui quittait alors le FC Barcelone.

En fin de contrat avec le Fenerbahçe Istanbul, Nick Calathes pourrait quitter le club stambouliote, malgré son incroyable money-time de mercredi. Pour cause, le Fenerbahçe souhaitait se débarrasser de lui l’été dernier et ne l’a retenu qu’en toute dernière minute suite à la grave blessure de l’international brésilien Raul Neto lors de la Coupe du Monde. Direction la Principauté ? Cela reste à préciser mais cette information vient confirmer le large renouvellement qui plane sur Monaco cet été, surtout sur la ligne arrière : entre Mike James, Jordan Loyd, Élie Okobo, Matthew Strazel et Kemba Walker, combien en restera-t-il à la rentrée ?