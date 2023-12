Nico Mannion a choisi Varèse plutôt que l’ASVEL

Niccolo Mannion (1,90 m, 22 ans) n’a finalement pas choisi l’ASVEL. Si Basketnews indiquait dimanche que le club rhodanien était le mieux placé pour engager l’international italien, c’est finalement le club de Varèse qui devrait obtenir les services du natif de Sienne, toujours selon Basketnews.

Peu utilisé à Baskonia (6 points à 38,6% de réussite aux tirs, 1,3 rebond et 2,3 passes décisives en 14 minutes de jeu sur 8 matches d’EuroLeague), le 48e choix de la Draft NBA va pouvoir bénéficier d’un rôle majeur chez le 15e (sur 16) de Serie A, la première division italienne.

Nico Mannion has reached an agreement with Italian side Pallacanestro Varese, per @paxer89 ✍️🤔 pic.twitter.com/rWGM6spYRw

