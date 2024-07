Nicolas Batum après France – Allemagne : « Ça va nous servir pour la suite »

Titulaire au poste d’ailier-fort en l’absence de Victor Wembanyama, Nicolas Batum a tenté de ramener l’équipe de France en fin de match contre l’Allemagne ce lundi 8 juillet à Montpellier, notamment par son adresse extérieure. Auteur de 11 points à 3/8 à 3-points, le capitaine de l’équipe de France n’a pas pu empêcher la défaite des Bleus (65-70), qui composaient sans Victor Wembanyama, fiévreux.

Un revers face aux champions du monde qui peut s’avérer utile pour la suite, comme il l’a confié au micro de La Chaîne L’Équipe :

« Ce (lundi) soir on a fait beaucoup d’erreurs, mais c’est ce qu’il nous faut pour progresser. On ne peut pas qu’avoir des matchs faciles. L’Allemagne a bien joué, avec une réaction d’orgueil qu’on attendait. On avait bien débuté le match puis on a eu des problèmes de fautes, des balles perdues, un peu désorganisé en défense… mais c’est bien, ça va nous servir pour la suite.

On sent que le groupe reste ensemble. On va apprendre, regarder la vidéo et continuer de progresser… C’est une équipe (l’Allemagne) qu’on va retrouver dans un match important dans trois semaines… (On a) hâte de les retrouver !

Évidement que Victor nous a manqué, il apporte une présence des deux côtés du terrain. Il faut aussi apprendre à jouer sans lui car on ne sait jamais ce qu’il peut arriver pendant un match. Mais on espère le retrouver très vite. »