Nicolas Batum de retour de blessure, Evan Fournier continue de jouer, Bilal Coulibaly définitivement promu dans le cinq majeur ?

En trois matchs avec les Pistons en 2024, Evan Fournier a déjà accumulé plus de matchs à 10 points (3) que sur toute l’année dernière avec les Knicks (2). En déplacement à Indiana, Detroit ne s’est toujours pas imposé (115-129) mais l’ancien New-Yorkais continue de reprendre un rythme de match avec 18 minutes de jeu, pour 10 points à 3/4 et 4 rebonds.

Absent depuis le 30 janvier en raison d’une blessure aux ischios-jambiers, Nicolas Batum a signé son retour après neuf matchs en civil. Directement réintégré dans le cinq majeur des Sixers, le capitaine des Bleus a peut-être pris son rôle fétiche de glue-guy un peu trop à cœur. En 18 minutes, il n’a tenté aucun tir, terminant simplement avec 3 rebonds, 1 passe décisive et 5 fautes lors d’une large défaite à domicile face aux Knicks (96-110).

Pour la première fois de la saison, le glouton Jordan Poole a été envoyé démarrer un match sur le banc, laissant Bilal Coulibaly prendre sa place dans le cinq de départ. Une décision forte de la part du coach intérimaire, Brian Keefe. Titulaire pour la cinquième fois de la saison, l’ancienne comète des Metropolitans 92 n’a pas réellement saisi sa chance. Alors que les Wizards n’ont pas existé face à Denver (110-130), le rookie est resté coincé à 5 points à 2/6, 1 rebond, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre. Le tout en 31 minutes, le plus gros temps de jeu de Washington.

Bilal Coulibaly with the go go gadget steal in transition. pic.twitter.com/FfV78wfEUy

— Chase Hughes (@chasedcsports) February 23, 2024