Nicolas Lang (Limoges CSP) lance son podcast « Mauvaise Lang »

Nicolas Lang va avoir l’occasion de s’exprimer autrement que sur les parquets ou par voie de presse. En effet, le capitaine et shooteur du Limoges CSP vient de lancer son podcast Mauvaise Lang. Un épisode sera publié tous les 15 jours.

Sur les plateformes, l’Alsacien décrit son podcast comme suit : « Plongez dans l’univers du sport de haut niveau avec Mauvaise Lang. Je suis Nicolas Lang, joueur professionnel de basket et je pars à la rencontre des acteurs du sport de haut niveau pour partager leurs expériences et leurs conseils. Tous les 15 jours, je vous propose des conversations authentiques sur la performance, sous toutes ses formes. Un rendez-vous incontournable pour quiconque souhaite s’inspirer des meilleurs et découvrir les coulisses du sport comme jamais auparavant. »

Le premier épisode de « Mauvaise Lang » est sorti en ce début de mois de septembre, avec comme invité Axel Toupane, tout nouvellement parti au Mexique.