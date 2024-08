A 34 ans et au terme d’une nouvelle saison aboutie sur le plan individuel (14,0 points à 52% de réussite aux tirs, dont 43,6% à 3-points, 2,8 rebonds et 2,6 passes décisives de moyenne en 26 minutes), Nicolas Lang (1,96 m, 34 ans) a choisi de prolonger l’aventure au CSP Limoges en se liant au club jusqu’en 2027.

Une décision sur laquelle le natif de Mulhouse, débarqué dans le Limousin en provenance de Strasbourg en 2019, est revenu avec nos confrères du Populaire du Centre dans un article paru dimanche. « C’est l’aboutissement d’une réflexion. Au début, je n’étais pas dans l’optique de rester après tout ce qui s’était passé la saison dernière. Mais au final, il y avait plus de positif à rester qu’à partir. »

Au-delà des résultats sportif particulièrement délicats qu’a connu le CSP l’an dernier (13e avec 14v pour 18d), l’Alsacien évoquait surtout un choix très personnel, avouant son attachement au club et à la ville. « Ma famille se plaît beaucoup ici, c’est un endroit qui nous convient, et j’ai une relation spéciale avec les fans. Ils nous ont toujours soutenus la saison dernière. Tu mets le même club avec une ambiance lambda, ce n’est plus du tout la même situation. »

Nicolas Lang aura donc l’occasion de ravir le record du nombre de paniers à 3-points inscrits en Pro A, détenu à ce jour par Eric Micoud (755), sous les couleurs limougeaudes la saison prochaine. Une barre aussi symbolique qu’honorifique que le sniper dépassera sans nul doute, 22 shoots seulement séparant le capitaine du CSP (733) d’Eric Micoud.