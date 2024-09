Noa Essengue fracassant pour sa première de la saison en EuroCup !

Cette première journée d’EuroCup regorge décidément de grosses performances des joueurs français. Et ce mercredi 25 septembre, c’est le plus jeune d’entre eux qui s’est illustré, Noa Essengue (2,05 m, 17 ans).

Le jeune ailier-fort ne s’est pas raté pour sa première sur la scène européenne cette saison. Il avait déjà joué sept matchs de manière fractionnée en EuroCup la saison dernière, pour un record à 7 points. Avec 18 points à 5/7 aux tirs, 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres, il a explosé ses records. Et a terminé dans les trois meilleurs marqueurs du match à rebondissements entre Sopot et Ulm (93-96, après prolongations). Son évaluation de 26 est la meilleure du match. Utilisé en premier intérieur remplaçant, l’ancien du Pôle France a fait les efforts avec beaucoup de courses en transition, mais n’était que peu servi en attaque. Jusqu’à la fin du match. Alors qu’il n’avait marqué que 6 points à la moitié du dernier quart-temps, il a pris feu dans les dix dernières minutes avec les prolongations, marquant 12 points. Son équipe peut le remercier pour cette victoire durement acquise. Il a notamment été bien servi par l’autre prospect de l’équipe, l’Israélien Ben Saraf. Ce dernier a aussi réussi un gros match (17 points, 10 passes décisives).

A couple Ben Saraf to Noa Essengue assists from today.

One dime to the weak side for a catch-and-shoot three and then a good read on the drive for an easy lob.

The two 2025 prospects playing well off each other for Ulm.#NBADraft pic.twitter.com/4ZcoMXQ044

— Blake (@blakesilverman) September 25, 2024