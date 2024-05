MIP officieux de NM1, Noah Burrell file à Quimper

Après son immense déception en huitième de finale des playoffs, éliminé par Rueil malgré le meilleur bilan de NM1, Quimper a tourné la page en attaquant officiellement son recrutement 2024/25 avec la signature de Noah Burrell (1,94 m, 26 ans) pour deux saisons.

Expérimenté en Nationale 1 où il compte six saisons, l’international suisse va changer de galaxie en passant d’un club relégué, Poissy, à un prétendant à la montée. Malgré le bilan décevant du PBA, lui a livré son meilleur exercice à ce niveau, et de loin, doublant ses statistiques avec 15,9 points à 48%, 3,4 rebonds et 3,1 rebonds de moyenne (8,7 points en 2022/23 avec Vitré). Son association avec Benoit Injai formera un joli duo offensif sur la ligne arrière, de quoi confirmer les ambitions des Béliers.

Outre Injai, trois autres joueurs sont sous contrat dans le Finistère : Antoine Dudit, Antoine Wallez et Momar Ndoye. Le jeune Sylvère Mambangui (20 ans) devrait également être intégré à l’effectif des Béliers.