Noah Kirkwood enfin de retour à Saint-Quentin

Presque deux mois après son dernier match, Noah Kirkwood (2,01 m, 24 ans) s’apprête à faire son retour à la compétition avec Saint-Quentin ce mercredi à Rhodes en Grèce. « On ne peut pas être complètement affirmatif parce qu’on est au jour le jour, mais il devrait certainement apporter quelques minutes, soit dès mercredi, soit samedi contre Limoges », a annoncé son coach Julien Mahé. « Il ne faut pas attendre de lui qu’il soit le Messie parce que aussi on veut faire attention au temps de jeu parce que ça fait longtemps qu’il n’a pas joué mais normalement il devrait être de retour et c’est une très bonne nouvelle pour nous. »

« Ce que je veux voir ce sont de nouvelles attitudes, une envie, de la fierté » Julien Mahé, coach de Saint-Quentin

Au delà de ses qualités sportives, démontrées en début de saison (11,5 points, 3,8 rebonds et 3,5 passes décisives), le natif d’Ottawa (Ontario) pourrait aider à redynamiser un SQBB qui reste sur une déroute à Chalon-sur-Saône en Betclic ÉLITE, ce samedi 7 décembre.

« On a vécu effectivement une très mauvaise soirée à Chalon-sur-Saône samedi soir. On a joué un adversaire qui était rempli d’intensité, de bonne volonté, d’envie, avec une salle derrière eux. Et donc il fallait être assurément beaucoup plus solide que ce qu’on a été pour espérer être dans le match. Donc ça a été une soirée où on a fait à peu près l’inverse de ce qu’il fallait faire, on a été à l’envers. Il faut en tirer les leçons, en tirer les leçons et donc on est au travail pour que l’équipe travaille ensemble, se prépare mieux et aussi comprendre chacun pour que chacun puisse donner le meilleur de soi même. Assurément là, sur ce match, ce n’était pas la bonne direction. Maintenant notre rôle est de tout de suite repartir de l’avant et moi j’ai une seule réponse c’est le travail. J’en ai pas d’autre, on peut parler tant qu’on veut. On a une seule réponse c’est le travail donc on est au travail pour très vite changer la dynamique. »

Surtout que le match de ce mercredi revêt d’un véritable enjeu pour Saint-Quentin en BCL. « Cette victoire nous qualifierait pour le play-in. Ce n’est pas rien », assure-t-il.