Nolan Kingue (Nancy) va faire ses débuts pros à Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer continue son marché chez les Espoirs élite, avec Nolan Kingue, le dernier en date. Après avoir signé sa première recrue avec le meneur Victor Maury, le SOMB a annoncé le recrutement du jeune ailier du SLUC Nancy pour les trois prochaines saisons.

Il est venu le temps de l’envol pour Nolan Kingue (1,95 m, 21 ans), après plusieurs saisons en Espoirs, d’abord à Paris puis ces deux dernières saisons en Lorraine. Élément clé du titre de champion de France Espoirs du SLUC avec Guillaume Grotzinger et Yves Raymond Mballa Noah, l’ailier a également pu faire quelques apparitions avec l’effectif professionnel. Il a notamment marqué ses premiers points chez les pros à l’occasion de la réception du Portel mi-février. Bon défenseur, Nolan Kingue est également un bon shooteur à 3-points, avec 35% de réussite en plus de 6 tentatives en Espoirs Elite cette saison.

La réaction de l’entraîneur boulonnais Fabien Anthonioz sur le site officiel du club :

« Nolan est un garçon que je suis depuis deux ans et qui aurait déjà pu nous rejoindre l’an dernier. Il sort de deux saisons abouties en Espoirs à Nancy et s’entraînait quotidiennement avec les pros. C’est un poste 3-2, gros défenseur avec un très bon état d’esprit. Il va nous apporter de l’intensité et de la polyvalence dans le jeu. »