Nolan Traoré blessé, Saint-Quentin n’a plus de meneur

Alors oui, Saint-Quentin a remporté le Tournoi des Hauts-de-France en disposant d’Anvers en finale (76-67) avec un grand Khalid Moore (17 points à 8/11, 5 rebonds et 2 interceptions). Mais ce lundi matin, le SQBB se réveille avec plus de maux de têtes que de certitude. Pour cause, l’équipe picarde n’a tout simplement plus le moindre meneur en état de jouer !

Lucas Boucaud a été opéré début août d’une hernie discale, son pigiste Enzo Goudou-Sinha est sur le flanc pour deux semaines à cause d’une entorse tandis que le dernier valide, Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans), s’est également tordu la cheville tout seul sur un changement d’appui dans le troisième quart-temps. Touché sous les yeux de son grand frère, Armel, présent dans les tribunes du Portel, il est immédiatement parmi aux vestiaires après coup. Après son non-match de la veille, il avait redressé la barre, ne perdant aucun ballon, avec également 5 points à 2/3, 2 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception en 13 minutes.

« Actuellement, nous n’avons plus de meneur de jeu », regrette Julien Mahé dans les colonnes de L’Aisne Nouvelle. « Je ne connais pas encore la gravité de la blessure mais cela nous place dans une situation très compliquée pour la suite. Nous allons devoir trouver des solutions pour gérer cela. C’est problématique car nous sommes à un moment clef de la progression où il est crucial de continuer à progresser. »