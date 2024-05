Nolan Traoré élu dans le cinq de l’ANGT 2024, Hugo Gonzalez MVP

Nolan Traore (1,91 m, 17 ans) a été élu dans le cinq idéal de l’ANGT 2024 aux côté de Jack Kayil (Mega Belgrade), Kasparas Jakucionis (FC Barcelone), Parker Robinson (Overtime ELITE) et du MVP de la compétition, Hugo Gonzalez (Real Madrid).

These are the BEST 5 of the #AdidasNGT finals in Berlin! 5⃣ pic.twitter.com/54XvGiFUXH

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 26, 2024