Nolan Traoré se porte officiellement candidat à la Draft : « Je veux être drafté dans la meilleure situation possible »

Un temps annoncé sur le podium de la Draft 2025, Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans) est rentré dans le rang, désormais projeté à la 18e place par ESPN, juste derrière ses compatriotes Noa Essengue (14e) et Joan Beringer (17e).

Une chute dans les prévisions qui n’a pas empêché le meneur de Saint-Quentin d’officiellement inscrire son nom à la Draft. « Je suis excité à l’idée de franchir cette nouvelle étape dans ma carrière : je suis candidat à la Draft NBA, » a-t-il confirmé au micro d’ESPN.

NEWS: French point guard Nolan Traore, a projected top-20 pick, will enter the 2025 NBA draft, he told ESPN. STORY: https://t.co/q7H5UOsDm5 pic.twitter.com/PnNq7XRUe9 — Jonathan Givony (@DraftExpress) April 24, 2025

Alors que le SQBB voit sa place en playoffs menacée par une série de cinq défaites en six matchs, Nolan Traoré jure vouloir « bien finir la saison régulière, atteindre les playoffs, et ensuite réussir tout le processus de draft. Je veux être drafté dans la meilleure situation possible, avec une vraie opportunité de jouer dès le début. Je suis prêt à relever ce défi. »

« Une saison difficile, mais qui m’a rendu bien meilleur ! »

Capable du meilleur comme du pire, son irrégularité n’a échappé à personne cette saison, et certainement pas au spécialiste d’ESPN, Jonathan Givony.

« À 18 ans, Traore alterne le bon et le moins bon, avec des difficultés liées aux pertes de balle, une défense irrégulière, une adresse en dents de scie, et des finitions parfois compliquées. Mais il montre aussi des éclairs de génie dans son dribble, sa vision du jeu et sa créativité globale. (…) Il n’est clairement pas encore prêt à porter une équipe NBA compétitive, mais il a un talent évident balle en main, avec un vrai potentiel de scoreur et de créateur, qu’on pourra pleinement exploiter à long terme. »

Reste que cette première année pleine dans le monde pro a été bénéfique à l’ancien pensionnaire du Pôle France. « Ce fut une année difficile en France, mais elle m’a rendu bien meilleur et plus solide », a jugé le Picard. « La NBA ne sera pas facile, mais je pense que cette saison va beaucoup m’aider à me préparer. »