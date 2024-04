« Nous travaillons sur un projet de salle », annonce le maire de La Rochelle

Alors que le Stade Rochelais est largement en tête de la saison régulière de Pro B, l’idée d’une montée en Betclic ÉLITE entre dans la tête des dirigeants mais aussi des élus. Seulement, l’exiguë salle Gaston-Neveur (1 677 places) ne laisse que peu d’espoir à la constitution d’un budget digne de ce nom.

Depuis plusieurs années déjà, les dirigeants et salariés du Stade Rochelais réfléchissent à la construction d’une nouvelle salle. Et le maire Jean-François Fountaine semble désormais convaincu. Sur les ondes de France Bleu La Rochelle, il a confirmé que ses équipes travaillaient « actuellement sur un projet de salle. » Ce complexe, qui serait financé par des fonds publics, accueillerait majoritairement des rencontres et évènements sportifs.

Cependant, cette salle ne sortira pas de terre en un temps record. « C’est de l’ordre de trois ans, entre les études et la réalisation. Ça peut être à La Rochelle, ça peut être ailleurs dans l’agglomération également », complète Jean-François Fountaine. En attendant, le Stade Rochelais continuera de faire avec la salle Gaston-Neveur. Mais peut-être avec de plus réjouissantes perspectives.