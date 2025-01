Nouveau succès bonus pour Le Portel, vainqueur à Limoges

Auteur d’une moitié de match à Bilbao en FIBA Europe Cup en début de semaine, l’ESSM Le Portel a rectifié le tir ce week-end en championnat. Pendant quasiment l’intégralité du match, l’équipe d’Éric Girard a dominé le Limoges CSP, s’offrant un logique succès à Beaublanc (77-98).

Le Portel s'impose à Beaublanc 👊 Un succès crucial pour l'@ESSMbasket dans la course au maintien ⚔️#BetclicELITE pic.twitter.com/zCWi3DRaKe — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) January 12, 2025

Le Portel rejoint se glisse entre Monaco et Cholet concernant les vainqueurs à Beaublanc

Dans ce duel de bas de classement, Le Portel, avant-dernier de Betclic ELITE, n’a pas réussi un exploit en soi en battant Limoges, qui se trouve juste devant au classement. Mais avant la venue du club nordiste en Haute-Vienne, le CSP s’était seulement incliné à Beaublanc contre Cholet et Monaco. Alors, forcément, voir l’ESSM s’imposer de plus de 20 points, en frôlant la barre des 100 unités, était loin d’être attendu.

D’autant que les Limougeauds ont paru quelque peu surclassé par Le Portel, qui a évolué en véritable collectif à Beaublanc. Porté par une belle adresse longue distance tout du long (10/21 à 3-points contre 5/22 pour le CSP), l’ESSM n’a jamais donné l’opportunité d’y croire après s’être détaché dans le 2e quart-temps.

🎯 | Jack Nunge pour conclure la bonne mi-temps du Portel 3️⃣🤝#BetclicElite pic.twitter.com/cH8a4hnZi7 — DAZN France (@DAZN_FR) January 12, 2025

Six Portelois à dix points ou plus

Avec un Ivan Février d’une extrême efficacité (21 points à 8/11 aux tirs, 5 rebonds et 4 passes décisives), bien accompagné par l’adresse de Jack Nunge (15 points dont 3/5 à 3-points) ou encore le match très propre de Kristers Zoricks (16 points et 10 passes décisives pour 1 ballon perdu), l’équipe d’Éric Girard a parfaitement contrôlé sa partie. Et sa nouvelle recrue Deondre Burns, blessée quasiment dès son arrivée sur la Côte d’Opale, n’a pas eu à forcer pour son retour (3 points à 1/3 en 14 minutes).

Ainsi, avec cette victoire, Le Portel (4 victoires) abandonne un peu plus La Rochelle à son triste sort de lanterne rouge (1 victoire), et revient à un succès de Limoges. Le CSP reste lui sur cinq défaites consécutives, ce qui va certainement encore un plus accélérer les réflexions de son directeur sportif Crawford Palmer autour de l’effectif, même si Malik Osborne a livré un match correct pour son faible temps de jeu (7 points à 3/4 en 10 minutes).