Limoges CSP : pression sur Osborne et réflexion sur Bluiett avant un match décisif

Ce dimanche à Beaublanc contre Le Portel, le Limoges CSP cherche à démarrer la deuxième partie de saison sur de meilleures bases. Avec Malik Osborne sous pression et Trevon Bluiett déjà dans les plans pour l’avenir, le club veut conjuguer présent et futur.

Un enjeu de taille face au Portel

Calme avant la tempête à Limoges cette semaine : alors que l’équipe s’est entraînée avec sérieux, elle sait que le match contre Le Portel est crucial. En jeu ? Une victoire pour s’éloigner de la zone rouge et viser une fin de saison plus sereine. « C’est un match que nous devons gagner pour les laisser derrière nous et espérer jouer plus haut que ce que nous avions prévu cet été », confie le directeur sportif, Crawford Palmer, dans Le Populaire du Centre.

Limoges pourrait terminer la phase aller avec un bilan de 6 victoires pour 9 défaites, un résultat acceptable selon Palmer, mais insuffisant pour prétendre à mieux.

Osborne sur la sellette

Malik Osborne (2,06 m, 26 ans), l’intérieur américain, joue gros ce dimanche. Après un début de saison décevant, le match face au Portel pourrait être l’une de ses dernières chances de convaincre. « Il doit montrer autre chose et vite, explique Palmer. On n’a pas fixé de date, mais il faut qu’il débloque sa confiance. » Faute de progrès, son avenir à Limoges semble compromis.

Bluiett, un pari pour l’avenir ?

En revanche, Trevon Bluiett (1,98 m, 30 ans), autre Américain de l’effectif, s’est imposé comme un atout majeur du CSP. Avec sa régularité et son apport offensif, le joueur pourrait être prolongé au-delà de cette saison. « Quand un Américain s’adapte comme il l’a fait et apporte autant de sérénité, il faut y réfléchir sérieusement », confie Palmer.

Un match pour tout changer

La rencontre face au Portel n’est pas qu’un simple duel de bas de tableau : elle représente une opportunité pour Limoges de se relancer et de poser les bases d’un avenir plus ambitieux en 2025.

Entre-deux : dimanche 12 janvier à 18h00 au Palais des Sports de Beaublanc.