Malik Osborne, un seul panier dans le jeu en deux mois de Betclic ÉLITE… et un sursis à Limoges ?

Vraie déception du début de saison du Limoges CSP (2,1 points à 32% et 2,2 rebonds), alors qu’il avait été présenté comme un coup de cœur par Crawford Palmer, Malik Osborne (2,06 m, 26 ans) était pourtant toujours présent à la reprise à Beaublanc.

Ce qui n’était pas gagné au vu de ses dernières performances : l’intérieur originaire de l’Illinois n’a marqué qu’un seul panier dans le jeu ces deux derniers mois en Betclic ÉLITE ! Il a ainsi terminé cinq de ses sept dernières sorties avec 0 point à son compteur personnel (0,4 point et 1,3 rebond sur l’intervalle).

Si les progrès de Kenny Baptiste permettent à Jean-Marc Dupraz de compenser les faiblesses de son Américain, le CSP ne peut cependant pas décemment se permettre de continuer avec un JNFL aussi neutre statistiquement, surtout dans la force de l’âge. Toutefois, il n’est pour l’instant pas question du moindre ultimatum, si l’on en croit le directeur sportif Crawford Palmer, interrogé par Le Populaire du Centre. Même si l’on comprend, en lisant entre les lignes, que l’ancien joueur de Chemnitz ferait bien de connaître un match déclic assez rapidement…

« Cette rencontre face au Portel est une bonne occasion pour lui de débloquer sa confiance et montrer des qualités que je pensais avoir vues. La situation n’est évidente pour personne. On va prochainement parler ensemble mais c’est un bon professionnel et un bon mec. Je le sens motivé pour cette deuxième partie de saison. On a besoin qu’il se fasse violence. On n’a pas fixé de date mais il doit montrer autre chose. »