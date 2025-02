Nouvel essai au Portel ? L’ex-Limougeaud Marek Klassen pourrait rejoindre l’ESSM

Après l’essai non réussi de Deshon Taylor, celui de Marek Klassen sera-t-il plus concluant au Portel ? Selon les informations du journaliste grec Christos Harpidis, l’arrière canadien serait à l’essai avec l’ESSM. En cas de succès, l’ancien joueur de Limoges s’engagerait jusqu’à la fin de la saison sur la Côte d’Opale.

