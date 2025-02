Nouvel objectif pour Golle Dembele (Monaco) : l’intouchable (?) record de Vincent Pourchot

Lors de notre article de dimanche, à propos de la performance de Golle Dembele, nous écrivions que le record de Vincent Pourchot était « intouchable ». Alors sous les couleurs du SLUC Nancy, le géant de Metz était monté à 62 d’évaluation lors d’un match à Pau en décembre 2011 grâce à ses 26 points à 11/14, 26 rebonds, 15 contres et 3 passes décisives. Sauf que le jeune intérieur de l’AS Monaco lorgne sur les chiffres du Lorrain, lui qui est monté jusqu’à 47 d’évaluation samedi à Strasbourg, la performance référence de l’exercice en U21, le plus haut total depuis six ans.

« Ce record m’a fait du bien », nous glisse-t-il. « Mais ce n’est que le record de cette saison, je vais tout faire pour avoir la plus haute évaluation. » Que Vincent Pourchot se rassure, il est encore bien intouchable pour le moment mais Golle Dembele a sorti une vraie prestation le week-end dernier au Rhénus, auteur de 36 points à 17/19, 15 rebonds (dont 9 offensifs), 1 passe décisive, 2 interceptions et 1 contre en 30 minutes. L’œuvre d’un esprit revanchard.

« On avait perdu de 19 points à l’aller et je n’avais pas fait un bon match », déclare le jeune joueur. « Je n’avais qu’une chose en tête, gagner.» Une ambition partagée par ses coéquipiers qui ont su l’épauler. « Mes coéquipiers m’ont beaucoup fait la passe et j’en ai profité », sourit-il.

Il n’était pas censé être à Monaco

Actuellement, l’équipe U21 de l’AS Monaco occupe la troisième place du classement (12 victoires et 6 défaites ), à quatre longueurs du leader Bourg-en-Bresse. Mais la Roca Team n’a pas toujours trusté le podium. « On a mal débuté parce qu’on ne se connaissait pas », assure Dembele. Ce qui a poussé son coach, Mickael Pivaud, à mettre en place des stratagèmes pour renforcer l’entente du groupe Espoirs. « Le coach a mis en place des journées de cohésion. Et maintenant, quand on est en déplacement, à l’hôtel, on est interdit de téléphone pour que nous puissions communiquer entre nous ». Ce qui a fini par payer et pousse la Roca Team à voir grand. « On a pour objectif de battre les premiers, aller chercher la deuxième place et de remporter le Trophée du Futur », confesse-t-il.

Le natif de Villeneuve-Saint-Georges a débarqué à Monaco en provenance du centre de formation de Nanterre. Une arrivée qui « n’était pas prévue » à la base. Plusieurs clubs étaient intéressés par ses services, mais l’ancien parisien souhaitait rester à Nanterre à la base. Sauf que… « Yohan Imboua (joueur du Stade Toulousain Basketball), un ami à moi, est passé par Monaco. J’ai pu observer sa progression fulgurante et c’est ce qui m’a poussé à me diriger vers Monaco », explique-t-il.

« Mon objectif est d’être craint dans le championnat »

Arrivé avec les bases d’un poste 5, le projet était de le rendre plus polyvalent pour qu’il puisse alterner avec le poste 4. Une transition qui n’a pas été simple. « J’ai dû apprendre à jouer un contre un face à mon joueur et non au poste. J’ai également dû travailler sur mon tir à trois points », assure-t-il.

Déjà dans le Top 5 des meilleurs pourcentages dans la raquette (71 %), souvent présent à l’entraînement des pros de l’AS Monaco, Golle Dembele s’affirme comme l’un des joueurs les plus dominants en Espoirs. Cependant, il lui en faut plus pour satisfaire son âme de challenger. « Mon objectif, c’est d’être craint dans le championnat », avance-t-il. « Je veux que mon vis-à-vis doute lorsqu’il me verra sur le terrain. »

Mais le jeune joueur n’est pas dupe. Pour pouvoir se faire un nom dans le monde professionnel et impressionner ses vis-à-vis, le chemin est encore long… « Il faut que je travaille mon physique et mon jeu proche du cercle. Il faut également que je prenne plus l’habitude de jouer un contre un. » Inspiré par Donta Hall, Golle Dembélé se dit conditionné pour le basket européen. « Mon objectif sur le long terme serait de rejoindre l’EuroLeague », dévoile-t-il. Avec une première ligne majeure écrite au Rhénus ? Sauf s’il va chercher plus haut que 62 d’évaluation dans les prochaines semaines…