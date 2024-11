Nouvelle performance au rebond pour Moussa Diabaté

De nouveau dans le cinq majeur des Charlotte Hornets, Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans) n’a pas empêché la courte défaite de Charlotte à Milwaukee (125-119).

Mais l’intérieur français s’est encore illustré pour son travail de l’ombre, aux côtés des dingos du tir que sont LaMello Ball (50 points à 17/38 aux tirs) et Brandon Miller (32 points à 11/23). En 31 minutes, l’ancien joueur de l’Université de Michigan a capté 11 rebonds en plus de donner 2 passes décisives, contrer 1 tir et piqué 2 ballons. Il a cependant manqué ses 4 tentatives de tirs pour ne pas marquer le moindre point.

Moussa Diabaté is a tremendous offensive rebounder Able to kick-out the board to Tidjane Salaün for 3 Making the most of your opportunity >>> pic.twitter.com/9pM9wtzRg5 — Jackson Lloyd (@JacksonLloydNBA) November 24, 2024

Son compatriote Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans), lui aussi passé par Charenton en jeunes, a cumulé 6 points à 2/3 à 3-points, 2 rebonds et 1 passe décisive en 17 minutes, en sortie de banc. Mais ses passages sur le parquet se sont déroulés lors de temps faibles de Charlotte (-15 au +/-).

Les Milwaukee Bucks sont en train de se reprendre après un début de saison plus que compliqué. L’équipe de Giannis Antetokounmpo (32 points à 12/23, 11 rebonds, 6 passes décisives et 2 contres en 31 minutes) a signé sa quatrième victoire de suite. La star grecque a certes été embêtée par Moussa Diabaté mais cela n’a pas suffi pour les Hornets qui signent leur 10e défaite de la saison, en 16 rencontres.