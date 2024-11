Moussa Diabaté bientôt promu vers un contrat garanti aux Hornets ? « Il y a des discussions »

C’est une des très bonnes surprises françaises de ce début de saison 2024/25. Pas vraiment dans les plans du staff des Hornets au moment de sa signature en two-way contract en juillet, Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans) a finalement profité d’un contexte favorable pour s’imposer.

Saisir la chance qui lui est donnée

La blessure au pied du pivot titulaire Mark Williams au camp d’entraînement, puis celle à une côte du pivot remplaçant Nick Richards début novembre, ont propulsé l’ancien de l’université de Michigan sur le devant de la scène. Et il a su répondre présent avec brio. En quinze matchs disputés sur ce premier mois de compétition, le pivot français compile 3,6 points à 61% aux tirs, 7,9 rebonds (dont 3,2 offensifs) et 0,9 contre en 17 minutes de moyenne. Il est une énergique machine à rebond qui fait beaucoup de bien aux Hornets, puisqu’il a de loin le meilleur plus/minus de l’équipe (+45 en cumulé). Dans la nuit du 21 au 22 novembre, il a été titularisé pour la première fois, et a inscrit son record de rebonds dans un match (16). « La réincarnation de Dennis Rodman ? » chantent ses fans à Charlotte.

Une vraie révélation pour le joueur drafté en 43e en 2022 par les Clippers, où il n’a jamais réussi à s’imposer. Le coach Tyronn Lue a toujours préféré partir avec des cinq small-ball plutôt que de faire jouer Diabaté. Il s’est donc aguerri en G-League (15,8 points et 11,5 rebonds de moyenne en deux saisons) en attendant sa chance, qui n’est jamais arrivée à Los Angeles. En quinze matchs avec les Hornets, il a quasiment autant joué (257 minutes) qu’en deux saisons aux Clippers (259). « C’est une bénédiction. Je suis juste content d’avoir l’opportunité de montrer ce dont je suis capable. C’est incroyable. Je suis reconnaissant envers le coach qui me fait confiance. Il faut que je continue à faire ce que je fais » confiait-il il y a quelques jours aux médias locaux.

Toujours pas sûr du niveau de Moussa Diabaté ? Le pire DEF RTG de l'histoire de la NBA est de 121,0. Les Hornets sont à 121,5 sans Moussa Diabaté. Le meilleur DEF RTG de l'histoire de la NBA est de 102,4. Les Hornets sont à 96,7 avec Moussa Diabate. 🤯🔒 📊@_nicthomas pic.twitter.com/kSWCsvLN2t — StartingFive (@Starting__Five) November 23, 2024

Effectif complet

Sauf que voilà, Diabaté n’a qu’un two-way contract. Ce contrat précaire est prévu pour qu’un joueur passe sa saison entre la NBA et la G-League, comme le Parisien l’a fait sur ses deux premières années. Vu ses performances ainsi que les besoins des Hornets, ce n’est pas le plan pour lui. Au contraire, son contrat pourrait être… transformé en un contrat standard. Ce qui sera même obligatoire si les Hornets veulent compter sur lui pour le reste de la saison, étant donné qu’un joueur two-way ne peut contractuellement disputer que 50 matchs en NBA par saison. Alors qu’il arrive bientôt au tiers de cette limite, les dirigeants de la franchise commencent à y réfléchir.

« Il y a beaucoup de conversations quotidiennes en ce moment [avec Jeff Peterson, General Manager]. Et oui, Moussa fait partie de ces conversations » a reconnu avec le sourire le coach Charles Lee à la question d’un journaliste. Pour cela, les Hornets doivent se débarrasser d’un des quinze contrats standards de l’effectif. Le très peu utilisé arrière DaQuan Jeffries pourrait être une cible potentielle, comme le pivot vétéran Taj Gibson une fois que les deux autres intérieurs seront rétablis de leurs blessures. Mais aucune date de retour n’est encore prévue pour Mark Williams et Nick Richards. Ce qui laisse encore un peu de temps aux Hornets pour se décider.