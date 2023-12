Nouvelle prestation inquiétante pour l’ASVEL à Milan

La fin d’année de l’ASVEL est décidément bien compliquée en EuroLeague. Comme depuis quelques semaines, Villeurbanne a de nouveau mordu la poussière, cette fois à quelques centaines de kilomètres de Lyon sur le parquet de l’Olimpia Milan (84-61). Après un premier quart-temps équilibrée (22-21), l’équipe de Gianmarco Pozzecco a sombré au Mediolanum Forum.

Développement à venir.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

La réaction de l’ailier de l’ASVEL Charles Kahudi au micro de Skweek :

« On perd d’abord à cause de la défense. En attaque, on n’exécute pas assez bien. Pour l’instant, on n’y pense même pas (à propos d’une potentiel place dans le top 10). On pense juste à bien jouer et gagner des matchs. »