Nouvelle recrue dans le Nord : Olivia Yale va découvrir l’élite à l’ESBVA

L’intersaison est mouventée à Villeneuve d’Ascq. Après une saison en demie-teinte, ponctuée par une neuvième place (synonyme de play-down) et un titre d’EuroCup, l’ESBVA compte bien se renforcer cet été pour retrouver la lumière des projecteurs en 2025-2026. Pour y arriver, le club nordiste vient notamment d’enregistrer la venue de Leck-Olivia Yale (1,79 m, 24 ans), en provenance de Voiron.

Une découverte de l’élite

Co-capitaine de PVBC, Leck-Olivia Yale a fortement contribué à la saison réussie de son club qui a terminé deuxième de la saison régulière de LF2. Issue du centre de formation de Bourges, celle qui peut évoluer sur les postes 2 et 3 va découvrir l’élite du basket français. La vice-championne du monde 2018, en U17, a débuté sa carrière professionnelle à Reims en 2019 avant de rejoindre le PVBC en 2021. En Isère, la Franco-Ivoirienne s’est vite installée comme l’une des pièces maîtresses de l’effectif.

En 2024-2025, elle était la deuxième meilleure marqueuse de son équipe, avec 12 points de moyenne (à 40,7% de réussite aux tirs). En 25 minutes de jeu, elle tournait également à 3,9 rebonds, 2,6 passes et 1,6 interception par match. Malheureusement, elle n’a pas réussi à empêcher l’élimination de son club au premier tour contre Alençon.

Christophe Vitoux, manager général de l’ESBVA :

« Jeune joueuse en constante progression, Olivia évoluait jusqu’ici en LF2 avec Voiron où elle a su franchir les étapes avec sérieux et détermination. Cette arrivée au sein de l’ESBVA-LM marque une nouvelle étape dans sa carrière, avec une vraie première expérience en LFB que nous sommes ravis d’accompagner.

Attendue sur les postes 2 et 3, Olivia apportera son intensité et son engagement des deux côtés du terrain. On est convaincu de sa réussite en Ligue Féminine. Son enthousiasme et son dynamisme seront des éléments importants pour compléter un effectif composé de joueuses connaissant bien la Boulangère Wonderligue.

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du club et une belle saison sous ses nouvelles couleurs.«