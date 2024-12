Nysier Brooks file à Taïwan

Auteur d’une saison en demi-teinte avec la SIG Strasbourg l’an dernier (7,9 points à 50% et 4,6 rebonds en 43 rencontres), Nysier Brooks (2,13 m, 28 ans) était parti en Russie pour se relancer. Mais les ennuis financiers du BC Samara, combinés à de ternes performances (3,7 points à 40% et 2,9 rebonds en 13 matchs), ont eu raison de son engagement en VTB League.

En contact avec le Kolossos Rhodes ou le Maroussi Athènes ces dernières semaines, Nysier Brooks a finalement donné une toute autre orientation à sa carrière en cédant aux sirènes taïwanaises. Embauché par le New Taipei CTBC DEA, où évolue l’ancien limougeaud Conner Frankamp, le pivot originaire de Philadelphie a déjà disputé deux rencontres en TPBL, pour un rendement beaucoup plus satisfaisant (16,5 points à 60% et 13,5 rebonds).