« C’est étrange » : la réponse de Sasa Obradovic à une déclaration de Vincent Collet sur Mathias Lessort

Homme fort des Bleus face au Canada (82-73), Mathias Lessort a reçu les éloges de Vincent Collet après la rencontre. « Je ne comprends pas pourquoi il n’est pas en NBA, je ne sais pas pourquoi aucune franchise ne va le chercher », a déclaré le sélectionneur à propos du 50e choix de la Draft 2017, dont les droits NBA sont actuellement détenus par les New York Knicks.

Une petite phrase qui n’a pas spécialement plu à son homologue serbe Sasa Obradovic. L’entraîneur de l’AS Monaco s’est fendu d’un tweet à ce sujet. « Au lieu de convaincre les joueurs de rester, qu’ils soient jeunes ou expérimentés, à jouer des grandes compétitions européennes, à protéger le basket européen dans son ensemble, on les encourage à partir pour un endroit « meilleur ». C’est étrange… »

Instead to attract the players to stay , young or expirienced ,to play great European competitions , to protect European basketball in general , we encourage them to leave somewhere “better”, strange …

