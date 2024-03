Sasa Obradovic sur Mike James : « J’ai de la chance d’avoir rencontré un tel joueur »

Mike James a joué un vilain tour aux Nanterriens mercredi soir à la Paris La Defense Arena mais il aura permis à son coach Sasa Obradovic de vivre une meilleure soirée qu’onze jours auparavant à Saint-Chamond. En feu sur le premier quart-temps pour lancer Monaco (15 points à 4/5 aux tirs), la star du Rocher a remis le couvert en fin de match et planté le panier de la gagne à 20 secondes du coup de sifflet final. Un ultime shoot décisif venu mettre un terme aux espoirs de hold up des Franciliens, revenu à une petite unité des Monégasques (80-81, 39’) après avoir compté jusqu’à 18 points de retard.

Le nom de Mike James (31 points à 9/20 aux tirs, 7 rebonds et 2 passes décisives pour 29 d’évaluation) était logiquement sur toutes les lèvres en conférence de presse, à commencer par celles d’un Pascal Donnadieu admiratif. « Mike James quand il a décidé d’être comme ce soir… Les équipes d’EuroLeague essayent toutes les semaines de le stopper, je ne vais pas avoir la prétention de vous dire que j’avais trouvé la clé […]. Ce n’est est pas pour rien qu’il reste LE joueur dominant de l’EuroLeague. »

« C’est un honneur de pouvoir le défier »

Justin Bibbins, auteur lui-aussi d’un grand match mercredi (20 points à 7/14 aux tirs et 7 passes décisives pour 21 d’évaluation), abondait dans le sens de son entraîneur. « Mike James a fait du Mike James. C’est un honneur de pouvoir le défier. On sait que dans le money time, avec la balle en tête de raquette, il est capable de beaucoup de choses. » Avant d’ajouter, comme pour tordre le coup aux éventuelles critiques sur la stratégie défensive de Nanterre sur cette dernière action. « On aurait pu envoyer un second défenseur pour le forcer à lâcher la balle, comme le font les adversaires de Monaco en EuroLeague, mais on a fait confiance à notre défense en 1 contre 1 et il a rentré un gros shoot. Pour autant je suis fier de la façon dont nous avons joué sur la fin de match. J’aurais simplement aimé qu’il rate ce dernier tir, et que le résultat soit différent. »

« C’est un acharné de travail »

Le coach monégasque Sasa Obradovic, habitué aux exploits individuels de Mike James depuis plusieurs saisons, soulignait la charge de travail accomplie par sa star pour enchaîner de tels exploits. « Il faut le voir s’entraîner. Il n’a pas pris un seul jour de repos cette année, si je ne me trompe pas. C’est un acharné de travail. Je ne peux que lui faire confiance, même quand les choses vont mal, comme c’était le cas à Leaders Cup. » La recette du succès donnée le technicien serbe tirait à son tour un coup de chapeau à son meneur de jeu. « Je dis souvent que j’ai de la chance d’avoir rencontré un tel joueur dans ma carrière. On rêve d’avoir autour de soi ces grands joueurs qui vous permettent de devenir un grand coach. Mike James en est un, indiscutablement. »

Monaco et Sasa Obradovic auront encore besoin d’un grand Mike James ce vendredi soir en EuroLeague pour espérer l’emporter chez une équipe de Barcelone (2e au classement) renforcée par l’arrivée d’une autre star sur le poste de meneur : Ricky Rubio.

Propos recueillis à Paris La Défense Arena,