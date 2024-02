Ricky Rubio a signé au FC Barcelone, qui reçoit Monaco ce vendredi

Ricky Rubio (1,88 m, 33 ans) a signé son contrat avec le FC Barcelone ce lundi 26 février, à cinq jours de la réception de l’AS Monaco pour la 27e journée de l’EuroLeague.

Après avoir repris l’entraînement avec le club catalan fin janvier, avoir été qualifié pour finir la saison d’EuroLeague quelques jours plus tard, Ricky Rubio a rejoué à haut-niveau avec l’équipe nationale ce week-end. Le Catalan n’a pas empêché la défaite de l’Espagne face à la Lettonie jeudi puis son deuxième revers ce dimanche 25 en Belgique.

Auteur de 11 points à 2/11 aux tirs et 5 passes décisives sur le premier match, l’ancien joueur NBA a été plus en difficulté encore à Charleroi (4 points à 0/2, 4 rebonds, 3 passes décisives, 3 balles perdues et 1 interception pour 6 d’évaluation en 13 minutes). Reste à savoir si Ricky Rubio jouera vendredi contre Monaco et s’il sera en mesure de gêner de gêner Mike James & co. Cette rencontre revêt d’une grande importance puisque le Barça est deuxième avec deux victoires d’avance sur la Roca Team.