Ricky Rubio reprend l’entraînement avec Barcelone

Ricky Rubio (1,88 m, 33 ans) va reprendre l’entraînement avec le FC Barcelone à partir de ce mardi 30 janvier. Moins d’un mois après avoir annoncé la fin de sa carrière NBA, le meneur espagnol va retrouver les parquets au sein de l’un de ses anciens club.

« Je voulais vous informer que le moment est venu d’entrer dans la phase finale de mon rétablissement. J’y pense depuis quelques semaines et, après plusieurs semaines de travail sur mon esprit et mon corps, je suis impatient et motivé pour voir comment je réagirai avec un ballon dans les mains. Ma prochaine étape a été de demander au FC Barcelone si je pouvais, sans aucun engagement et sans interrompre leurs projets de cette saison, m’entraîner avec eux. Merci d’avance pour leur aide et leur compréhension quant à ma situation. Enfin, je voulais remercier toutes les personnes qui m’ont témoigné leur respect et leur soutien tout au long de ce processus, ainsi que merci d’avoir respecté ma vie privée tout au long de ce chemin. »

En proie à des problèmes de santé mentale, Ricky Rubio n’a plus joué depuis le premier tour des playoffs NBA 2023. Au FC Barcelone, il retrouvera notamment Juan-Carlos Navarro, l’actuel manager général, Roger Grimau, le coach de l’équipe professionnelle depuis l’été dernier. Ces derniers ont été les coéquipiers de Ricky Rubio au FC Barcelone entre 2009 et 2011. Ensemble, ils ont gagné l’EuroLeague en 2010 avant d’être champions d’Espagne en 2011. Depuis, le meneur catalan a joué en NBA alors que Juan Navarro et Roger Grimau ont pris leur retraite de joueur mais sont restés au FC Barcelone.

En EuroLeague, le champion d’Espagne en titre occupe la deuxième place avec le même bilan (15 victoires et 8 défaites) que la Virtus Bologne, une équipe qu’ils reçoivent ce mercredi 31 janvier pour la 24e journée de la saison régulière. En Liga Endesa, les Catalans occupent la troisième place avec 14 victoires en 20 matches, derrière le Real Madrid et Malaga.