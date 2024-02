La colère de Sasa Obradovic : « Quand on commence à parler de destinations de vacances… »

Sasa Obradovic : « Avant le match, on avait dit qu’il fallait être sérieux pour gagner le trophée. Et on n’a pas été sérieux ! On n’a pas payé attention aux détails. Pourquoi ne s’est-on pas battu sur les box-outs ? Quand a-t-on encaissé 98 points pour la dernière fois en EuroLeague (104 lors du Match 4 des playoffs contre le Maccabi Tel-Aviv la saison dernière, ndlr) ? Paris nous a dominés aux rebonds, au scoring, dans les efforts.

Autant le talent peut vous donner beaucoup de choses, autant il peut vous en coûter dans d’autres domaines, comme l’engagement. C’est une mauvaise manière de perdre, vraiment une mauvaise de perdre… Si vous dites que vous voulez gagner le trophée, alors au moins battez-vous comme des dingues. C’est comme ça que l’on doit affronter des équipes moins talentueuses mais qui ont plus de volonté et un énorme désir de nous affronter. On n’a pas réussi à le faire.

« J’ai vraiment un mauvais goût dans la bouche »

Y-avait-il de la fatigue ? Non, je ne peux pas dire cela. Oui, personne ne joue autant que nous mais le pire pour moi, c’est que je n’ai pas su mettre en garde les joueurs. Quand on commence à parler des destinations de vacances, de nos plans pour le break, ça veut dire que les têtes n’étaient pas à Saint-Chamond. Je ne veux pas me cacher derrière une quelconque raison, je suis aussi responsable. Mais après autant de matchs, ce n’est pas facile de maintenir un haut niveau de concentration et un esprit d’outsider. C’est pourtant comme ça qu’on a gagné des matchs en EuroLeague, avec plus d’engagement physique, plus de combat, plus de hargne. On peut perdre mais là, j’ai vraiment un mauvais goût dans la bouche. Après, on ne peut pas s’effondrer à cause de cette défaite. Il y a toujours des trophées à aller chercher. On va probablement apprendre de cette élimination mais on verra la réaction. »

Yakuba Ouattara contre-dit :

« Il n’y avait pas du tout d’histoire de vacances ! » « Les propos du coach ? Je ne suis pas du tout d’accord avec ça. On voulait tous gagner ce match-là. Honnêtement, tous mes gars étaient concentrés sur la demi-finale. Il n’y avait pas du tout d’histoire de vacances ou quoi que ce soit. On a perdu le match mais les vacances n’en sont pas du tout la raison. Gagner un match quand on encaisse 98 points, c’est très difficile. Défensivement, on n’a pas été à la hauteur. On n’a pas su casser le rythme et arrêter leurs contre-attaques. C’est dur car c’était l’un de nos objectifs de la saison. Mais le monde ne s’arrête pas à ça. Aussi difficile soit-elle, il faut savoir apprendre de ce genre de défaite et savoir rebondir. On a encore la possibilité de gagner plusieurs autres trophées. »

