Officiel : Alpha Kaba va découvrir l’EuroLeague au Maccabi Tel-Aviv comme remplaçant médical

Alpha Kaba va joliment fêté sa 11e saison en professionnel. Pour la première fois de sa carrière, l’intérieur franco-guinéen va évoluer en EuroLeague. Le Maccabi Tel-Aviv a annoncé la signature de Alpha Kaba pour un mois et demi, afin de pallier l’absence du Sud-Soudanais Wenyen Gabriel.

Après 1 saison de BCL (KK Mega) et 4 en EuroCup (ASVEL, Nanterre et Buducnost Podgorica), Alpha Kaba (2,06 m, 28 ans) va enfin pouvoir franchir le pallier de l’EuroLeague. L’ancien joueur de Pau-Lacq-Orthez sort d’une riche saison. Après l’avoir débuté en Chine en faisant de gros sorties statistiques avec les Jiangsu Dragons (16,2 points, 13,1 rebonds et 1,4 contre par match), il est ensuite revenu par la grande porte en Europe, pour 7 matchs de Liga Endesa avec Valence (3,1 points et 2,9 rebonds en 9 minutes de jeu en moyenne).

Au Maccabi, Alpha Kaba retrouvera un compatriote en la personne de Jaylen Hoard, recrue de l’été du club israélien. Alpha Kaba pourrait faire ses débuts en EuroLeague sur le parquet de… l’ASVEL, où il a évolué de 2017 à 2019.