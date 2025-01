Officiel : Dennis Smith Jr. est un joueur du Real Madrid

C’est désormais officiel : Dennis Smith Junior (1,91m, 27 ans) rejoint le Real Madrid. Le 9e choix de la Draft NBA en 2017, derrière Frank Ntilikina, n’a pas eu de nouvelles opportunités en NBA. Il a donc pris la décision de tenter sa chance en EuroLeague.



C’est un nouveau départ pour Dennis Smith Jr. Après sa fin de contrat avec les Brooklyn Nets, où il tournait à 6,6 points, 3,6 passes et 2,8 rebonds en 19 minutes de moyenne en 2023-2024, c’était le moment de quitter les États-Unis. Le club l’a annoncé ce jeudi 16 janvier après sa visite médicale. L’ancienne star de NC State est censé amené des qualités athlétiques et du talent sur la ligne arrière, au sein d’une équipe qui aspire à continuer à remonter au classement. Le Real Madrid est septième de l’EuroLeague avec 12 victoires et 9 défaites.