Officiel : Deux ans de contrat pour Jaylen Hoard au Maccabi, où un ancien strasbourgeois en remplace un autre

La signature de Jaylen Hoard (2,04 m, 25 ans) au Maccabi Tel-Aviv n’est pas une surprise. L’international français l’avait déjà confirmé la semaine dernière lors du point presse des Bleus à l’INSEP. « L’opportunité d’aller en EuroLeague était ce qui avait de plus important », nous expliquait-il. « J’espère continuer de progresser. Quand j’ai parlé avec le staff du Maccabi, ils m’ont dit que j’avais encore de la marge de progresser et que je pouvais m’améliorer beaucoup plus. »

L’information, c’est la durée de son contrat : deux ans. Soit une vraie marque de confiance de la part du Maccabi. « Nous sommes heureux de son arrivée », se réjouit son futur coach, Oded Kattash. « Jaylen est un joueur polyvalent. Il a fait de grands progrès en Winner League et en EuroCup. Il convient parfaitement à l’équipe que nous construisons et nous aidera à atteindre nos objectifs en championnat et en Europe. »

Puisque l’heure du changement a sonné à Tel-Aviv, Jaylen Hoard n’arrive pas seul. Après les départs de Josh Nebo, Bonzie Colson, Wade Baldwin et Lorenzo Brown, la faute à deux échecs successifs en match 5 des play-offs de l’Euroligue, le Français arrive accompagné de Levi Randolph pour incarner ce Maccabi nouvelle génération. Il débarque en provenance de l’Hapoël Jérusalem, où il a fini à 16.5 points avec 40% à 3-points, 2.9 rebonds et 2.9 passes décisives de moyenne. L’arrière américain a également fini dans la meilleure équipe de Winner League et découvrira enfin l’EuroLeague, à 31 ans.

Une façon pour le Maccabi de compenser le départ de Bonzie Colson vers le Fenerbahçe ? Comme son prédécesseur, Levi Randolph est un ancien de la SIG Strasbourg. Mais si Colson y a laissé un souvenir impérissable, y étant élu MVP, le natif de l’Alabama s’y est peu épanoui (7,8 points de moyenne en 28 rencontres), remportant tout de même la Coupe de France 2018 avec le club alsacien. Il avait marqué 5 points en finale face au BBD.