Oldenburg explique le départ de Dossou-Yovo : « Nous devons nous concentrer davantage sur la défense et le rebond »

La première expérience à l’étranger de Mathis Dossou-Yovo (2,06 m, 24 ans) a bel et bien tourné court. Si ses performances avec Oldenburg étaient loin d’être déshonorantes (9 points à 59% et 5,4 rebonds), le club allemand a officialisé la séparation.

PROFIL JOUEUR Mathis DOSSOU-YOVO Poste(s): Pivot Taille: 206 cm Âge: 24 ans (06/11/2000) Nationalités:

Dans son communiqué, l’EWE Baskets a donné les raisons d’une décision qui a également poussé le pigiste Ty Nichols vers la sortie (vers Zastal, en Pologne). Où l’on comprend que l’ancien MVP de Pro B a perdu gros le jour où l’entraîneur Pedro Calles a été débarqué au profit de Mladen Drijencic, arrivé en novembre, même si le divorce serait intervenu d’un commun accord selon le club.

« Il devait y avoir un changement pour les deux parties »

Le profil de Dossou-Yovo ne collait pas avec la philosophie du nouveau technicien bosnien, très axé sur la défense. « Nous avons analysé la première moitié de saison et surtout les dernières semaines », explique le manager Hermann Schüller. « Sur la base de ces résultats, il est clairement apparu que nous devions modifier l’orientation défensive sur les postes clefs. » L’EWE Baskets est la deuxième équipe la plus permissive du championnat, avec 88 points encaissés par match.



Cela passera donc par un changement dans la raquette, où Oldenburg, 13e de Beko BBL (7v-9d), souhaite s’attacher les services d’un intérieur encore plus présent aux rebonds que le Français, pourtant plutôt rentable statistiquement dans le secteur (5,3 en 17 minutes de moyenne). « Nous devons nous concentrer davantage sur la défense et le rebond », justifie le directeur sportif Srdjan Klaric. « Avec Mathis, nous en sommes arrivés à la conclusion qu’il devait y avoir un changement pour les deux parties. Nous le remercions et croisons les doigts pour la suite de sa carrière. »