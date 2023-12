Aleksej Fedoricsev rassure les fans de Monaco sur l’engagement de Fedcom à l’ASVEL

Au printemps dernier, l’ASVEL de Tony Parker et Aleksej Fedoricsev, le propriétaire de Fedcom, l’entreprise qui détient la majorité des parts de l’AS Monaco Basketball, se sont rapprochés. Par l’intermédiaire de son média Skweek, Fedcom est devenu le plus gros partenaire de l’histoire de l’ASVEL (7 millions d’euros par saison).

Le 23 novembre dernier, Aleksej Fedoricsev était encore aux côtés de Tony Parker lors du match entre l’ASVEL et le Bayern Munich pour l’inauguration de la LDLC Arena. Une LDLC Arena que l’homme d’affaires pourrait racheter en compagnie de l’ASVEL.

Forcément, cette double-casquette interroge dans le milieu, qui ne comprend pas toujours l’intérêt pour Fedcom de financer les deux principaux concurrents du championnat de France. Le manager général Oleksiy Yefimov a tenté de livrer des explications rassurantes envers le public monégasque dans Nice Matin :

« Je tiens à être très clair : le cœur de M. Fedoricsev bat au rythme de la Roca Team ! Notre président et propriétaire n’est pas seulement basé à Monaco, il est très attaché à la Principauté et je veux le rappeler, sa volonté est de servir les intérêts de la communauté monégasque. Dans le même temps, M. Fedoricsev l’a toujours dit, sa principale initiative est de rassembler les forces avec le monde du basket français, car nous nous soucions du futur global du basket français, et nous voulons grandir ensemble. Ce ne sont pas simplement des mots, nous menons certain nombre d’initiatives pour nous assurer de créer un impact positif pour la croissance du basket. »

Aleksej Fedoricsev lui même s’est exprimé dans Nice Matin pour rassurer le public de la Roca Team :

« Je suis quelqu’un de très conservateur, je ne change jamais mes principes. L’an prochain, cela fera 30 ans que j’ai investi dans les nombreux projets sportifs et sociaux à Monaco : football, tennis, beach volleyball, basketball… Les gens disent : vous ne choisissez pas votre patrie, mais mes parents sont enterrés à Monaco, et cet endroit a toujours été spécial pour moi, proche de ma deuxième patrie.

Mon engagement auprès de la Roca Team est simple à expliquer : regardez-moi pendant les matches. Je suis totalement et complètement immergé dans les matches. Vous ne me verrez jamais dans le secteur VIP, je suis toujours juste à côté du parquet, pour partager mon énergie avec l’équipe, et recharger les joueurs avec ! Parfois, lors des matches à l’extérieur, je demande juste une chaise derrière la ligne de touche, ainsi je peux montrer que je ne forme qu’un avec l’équipe.

Mes visites à Lyon, Paris (Accor Arena), Orléans (Co’Met), ont été des voyages d’affaires, dans des cas comme cela, vous me voyez plus en mode officiel ou protocolaire, aux côtés de Jean-Pierre (Siutat, président de la FFBB), Philippe (Ausseur, président de la LNB), ou Tony (Parker, président de l’ASVEL). Il n’y a ici aucune trace d’émotion puisque j’essaie de peser et d’évaluer sereinement la faisabilité de certaines démarches visant au développement du basket. »