Olivia Époupa continue sur sa bonne lancée en WNBA

Les bonnes performances s’enchaînent pour Olivia Époupa (1,65 m, 30 ans) avec Minnesota en WNBA. Ce dimanche 9 juin, la meneuse française a signé une belle performance. Dans la victoire du Lynx contre Seattle (83-64), la Parisienne a joué 14 minutes en sortie de banc et a montré son importance avec 2 points, 8 rebonds, 7 passes décisives, 1 interception, 0 perte de balle et un +/- de +13.

La meneuse passée par le Basket Landes, Toulouse, Villeneuve d’Ascq, Charnay ou encore Lattes-Montpellier continue de s’affirmer dans la rotation de Cheryl Reeve.

Olivia Époupa’s energy and impact makes me REALLY excited for what Hannah Hidalgo might be able to do when she gets into the W. pic.twitter.com/nn8DvIbgoa

— Janelle McDermoth (@janellemcdrmth) June 10, 2024