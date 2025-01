Olivia Epoupa rejoint Ormanspor avec Kennedy Burke, Kadiatou Sissoko coupée ?

C’est ce que l’on appelle un grand écart : après avoir goûté aux fastes d’une finale WNBA cet automne, dans un rôle certes très anecdotique (36 secondes de jeu au total sur la série), Olivia Epoupa (1,65 m, 30 ans) va retrouver le basket européen à des hauteurs beaucoup moins élevées.

Pour cause, c’est dans la zone rouge du championnat turc que l’ancienne meneuse des Minnesota Lynx a refait surface, aperçue vendredi pour la première fois à l’entraînement de l’OGM Ormanspor. Avec le club d’Ankara, actuellement en grande difficulté en KSBL (avant-dernier avec 10 défaites en 13 matchs), la Française poursuivra son tour de Turquie après avoir déjà joué pour le Galatasaray Istanbul (2017/18), le Besiktas Istanbul (2018/19), le Fenerbahçe Istanbul (2022/23) et Mersin (2023/24).

Alors qu’Ormanspor se déplace ce samedi chez le Tarsus Mersin, Olivia Epoupa fera notamment équipe avec Kennedy Burke, la double MVP de LFB en titre, recrutée le jour de Noël. Les deux femmes pourront notamment discuter de leurs souvenirs américains puisque l’ancienne ailière de Villeneuve-d’Ascq a elle été sacrée championne WNBA avec New York en octobre.

Mais il n’y aura plus de Kadiatou Sissoko (1,80 m, 25 ans) côté Ormanspor : après une sortie ratée la semaine dernière face au Galatasaray (3 points à 1/2 et 1 rebond en 18 minutes), la native d’Aubervilliers a été remerciée selon Post-Up. En 12 matchs, elle présente un bilan de 9,1 points à 42%, 4,9 rebonds et 1 passe décisive.