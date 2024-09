Olivia Epoupa revient à Minnesota pour la fin de saison !

L’aventure d’Olivia Epoupa (1,65 m, 30 ans) en WNBA n’est pas terminée ! Transférée par les Minnesota Lynx lors de la trade deadline du 20 août puis coupée dans la foulée par l’équipe qui l’a accueillie (Washington), la meneuse française s’était retrouvée sans club. Un temps pressentie à Tarbes pour la reprise de la LFB, elle n’avait finalement pas signé, et c’était donc pour une bonne raison. Les Lynx viennent en effet de la re-signer pour la fin de saison, lui permettant ainsi d’aller jusqu’au bout de sa saison rookie. Il restait une place dans l’effectif depuis ce fameux transfert. Et celle-ci ne pouvait être complétée qu’à partir de la semaine dernière. Au lieu de tenter un pari, la franchise de Minneapolis a donc confié cette chance à une joueuse déjà connue. Le transfert du mois dernier s’avère donc complètement profitable pour eux.

Il ne reste plus qu’un match de saison régulière, qui se jouera cette nuit (contre les Los Angeles Sparks). En tant que deuxième meilleur bilan de la ligue, les Minnesota Lynx ont de grosses ambitions pour les playoffs. Et les dirigeants se sont dit qu’une arme de plus à leur arsenal ne pouvait pas leur faire de mal. Même si Epoupa n’avait que peu joué cette saison (7 minutes de moyenne en 16 matchs), elle était intéressante à chacune de ses entrées. Et arrivait même parfois à faire tourner des rencontres grâce à son énergie débordante. « Elle joue toujours avec cette énergie, c’est son truc, c’est ce qui l’a amenée ici » avait souligné sa coach Cheryl Reeve après une de ses bonnes performances. La meneuse miniature connaîtra donc ses premiers playoffs, si tant est qu’elle ait des minutes. Le premier tour des Lynx sera soit contre le Phoenix Mercury, soit contre l’Indiana Fever de Caitlin Clark.