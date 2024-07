Olivia Époupa s’est blessée à la cuisse en match avec Minnesota

La saison d’Olivia Epoupa (1,65 m, 30 ans) marque un coup d’arrêt. La meneuse miniature des Minnesota Lynx, couronnée de la Commissioner’s Cup le 26 juin dernier, s’est blessée en plein match contre le Connecticut Sun (défaite 73-78) dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 juillet. Alors qu’elle était entrée en jeu dès le premier quart-temps pour pallier les nombreuses blessures de son équipe, la Française est restée 7 minutes sur le parquet avant de céder sa place. Sur un mauvais appui lors d’un drive vers le panier, elle s’est blessée et a perdu la balle. Epoupa n’est jamais revenue sur le parquet, alors que son équipe annonçait une blessure à la cuisse gauche. Aucun détail supplémentaire n’a été fourni depuis, mais elle n’était pas sur la feuille de match lors du match suivant. Tout comme la leadeuse de l’équipe, Napheesa Collier.

Cette blessure arrive au mauvais moment pour la vétérane du basket européen, qui vit sa première saison en WNBA. Les Lynx avaient besoin de ses services en sortie de banc sur le poste 1, qui fait défaut à l’équipe. Son énergie et sa rapidité d’exécution des deux côtés du terrain avaient satisfait la coach Cheryl Reeve et boosté le collectif lors de ses 15 apparitions (sur 21 matchs). Si la blessure perdure, il lui sera peut-être difficile de regagner sa place dans la rotation à son retour. En 7 minutes de moyenne, elle compile 0,9 point à 40% aux tirs, 1,3 rebond, 1,6 passe décisive et 0,9 interception. Les Lynx sont en troisième position du classement, avec 15 victoires pour 6 défaites.