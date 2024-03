Olivier Hanlan, un ancien Manceau au CSKA Moscou

Olivier Hanlan (1,93 m, 31 ans) débarque au CSKA Moscou. L’ancien meneur/arrière du Mans Sarthe Basket vient de quitter le club italien de Varèse.

Après 33 matches de Serie A, FIBA Europe Cup et tour préliminaire de BCL, le Québécois tournait à 17,4 points à 47,2% de réussite aux tirs (dont 41,8% à 3-points), 4,1 passes décisives et 5 passes décisives en 28 minutes. Des performances qui n’ont pas manqué au richissime club russe, leader de la VTB League avec 22 victoires et 5 défaites. A Moscou, Olivier Hanlan retrouvera les anciens internationaux français Livio Jean-Charles et Amath M’Baye ainsi que le champion de France 2016 Casper Ware.

En France, le 42e choix de la Draft NBA 2015 avait joué au Mans en 2016-2017, tournant à 10,4 points à 43,1%, 2,7 rebonds et 2,2 passes décisives en 26 minutes sur 50 rencontres. Depuis, le natif d’Aylmer a évolué à Austin (G-League), Bonn (Allemagne), l’Iraklis BC (Grèce), les Ottawa Blackjacks (CEBL), l’Aris Salonique (Grèce), Valence (Espagne), Gaziantep (Turquie), les Tianjin Pioneers (Chine) et donc Varèse.