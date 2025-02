« On devait montrer un autre visage » : Le Mans se reprend avant la Leaders Cup

Après deux défaites consécutives, Le Mans Sarthe Basket a réagi avec autorité en s’imposant largement face à l’Élan Chalon (112-86). Un succès qui permet au MSB de retrouver de la confiance avant d’affronter Cholet en quarts de finale de la Leaders Cup vendredi. Retour sur cette victoire avec les réactions des acteurs de la rencontre.

Le Mans retrouve ses bases et sa confiance

Après une prestation décevante au Portel, les Manceaux ont affiché une toute autre attitude face à Chalon. Dès l’entame, ils ont imposé leur rythme avec un 11-0 qui a immédiatement mis l’Élan sous pression. Un match parfaitement maîtrisé qui a permis de retrouver de la confiance avant la Leaders Cup.

« On devait montrer ce soir que le visage de la semaine dernière n’était pas le nôtre », a insisté le coach Guillaume Vizade, satisfait de la réaction de son équipe. « Nous sommes revenus sur nos fondamentaux, et cela nous a apporté de la confiance. On a sept joueurs à au moins 10 points et chaque joueur du banc s’implique dans le collectif, ce qui maintient l’intensité. Ce que j’ai aimé, c’est la concentration sur le contenu. Tout le monde est resté dans le projet collectif, même s’il y a eu des performances individuelles comme trois joueurs avec au moins trois tirs réussis à 3-points. »

Parmi les joueurs en vue, Abdoulaye Ndoye a joué un rôle clé : « On a bien attaqué, mis de la vitesse et bien fait circuler la balle. Ils n’ont pas su nous contenir dans le drive. La confiance vient de la répétition à l’entraînement, et cela s’est vu ce soir. »

Vizade souligne également une adaptation tactique qui a perturbé Chalon : « Ce qui a surpris l’équipe adverse, c’est qu’on a mis David Dileo sur Sakic, sans nous désunir. Avec le résultat de ce soir, on a bien avancé sur le maintien et on a le point-average sur Chalon. »

Chalon subit la foudre mancelle

L’Élan Chalon, pourtant en bonne dynamique ces dernières semaines, a rapidement été pris à la gorge. Elric Delord, ancien coach du MSB, a reconnu la difficulté rencontrée par son équipe :

« On met trop de temps avant d’être dans le match. Ce soir, en face, il y a eu l’euphorie, ça tombait de partout. On a volontairement protégé plus la raquette, mais leurs shooteurs ont sanctionné nos choix. En plus, ils avaient plus d’agressivité sur la balle, ce qui nous a empêchés d’entrer facilement les ballons. »

Olivier Cortale, de son côté, ne cache pas sa frustration : « On s’est fait battre 144 à 92 à l’évaluation… Ça en dit long. On avait ciblé leurs shooteurs, mais on les a laissés faire. Ils ont eu plus envie que nous, ils ont été plus hargneux. À la fin, on se réveille un peu, mais le match était déjà joué. Leur adresse à 56% à 3-points avec 18 tirs primés, c’est énorme. Ce n’est pas normal qu’on prenne autant de lay-ups, on doit retrouver plus de dureté défensive. »

Cap sur la Leaders Cup

Avec ce succès, Le Mans aborde la Leaders Cup avec un moral regonflé. Le MSB devra cependant composer avec un effectif réduit, ce que souligne Guillaume Vizade : « Nous irons avec neuf joueurs alors que d’autres en auront quatorze qualifiables. Mais tout est possible dans cette compétition, il y a toujours des surprises. On va s’accrocher. »