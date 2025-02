Nanterre crucifie Dijon, Le Mans sans pitié avec Elric Delord et l’Élan Chalon

En cette exercice 2024-2025, la JDA Dijon pourrait se résumer comme tel : un pas en avant, deux en arrière. À la peine cette saison, le club bourguignon paraît toujours proche d’enchaîner les jours meilleurs, mais un couac se glisse à chaque fois. Comme les sept derniers jours passés, où Dijon a enchaîné une 2e défaite contre La Rochelle cette saison, puis une qualification pour les quarts de finale de la FIBA Europe Cup avant… un nouveau revers, crève-coeur cette fois contre Nanterre (65-66).

Le tir décisif de Desi Rodriguez

La faute dû en grande partie à Desi Rodriguez (19 points à 7/17 aux tirs), qui s’est retrouvé seul dans le corner à quelques secondes du buzzer final. Malgré son 1/6 à 3-points jusqu’à lors ce samedi soir et une seule saison (sur 7) en carrière au-dessus des 30% de réussite dans l’exercice, le New-Yorkais n’a pas hésité à prendre sa chance de loin, pour un résultat victorieux à l’arrivée (65-66). Derrière, avec seulement 2,2 secondes à jouer, la JDA Dijon n’est pas parvenue à rendre la pareille au club des Hauts-de-Seine.

🔥 | Desi Rodriguez pour le 3 points assassin qui donne la victoire à @Nanterre92 ! 🎯 #BetclicELITE pic.twitter.com/flf3P57maS — DAZN France (@DAZN_FR) February 8, 2025

Ce n’est pas faute d’avoir mené une bonne partie du match pour Dijon, portant l’écart à 13 points en sa faveur dans le 2e quart-temps, et encore 9 à l’approche des cinq dernières minutes. Mais Roko Prkacin (12 points à 100% aux tirs) et William Howard (15 points et 12 rebonds), les autres Franciliens majeurs ce soir, ont inscrit des paniers décisifs pour permettre à Nanterre de revenir au contact. Avant que Desi Rodriguez ne s’occupe de la touche finale.

Avec cette victoire, Nanterre 92 (12e) se donne de l’air en vue du maintien (7 victoires) alors que la JDA s’enlise dans le ventre mou au moment d’aborder la trêve internationale de février.

Le Mans sur un nuage contre son ancien coach

Avec la volonté de rebondir rapidement après deux défaites d’affilées, Le Mans a joint les actes à la parole face à l’Élan Chalon. Le MSB a dominé de bout en bout une équipe chalonnaise qui restait pourtant sur 6 victoires en 8 matchs depuis la prise de fonctions d’Elric Delord. Mais ce samedi soir, le technicien périgourdin n’a pas dû reconnaître dans l’antre qu’il a fréquenté lors des cinq dernières saisons.

Débutant la partie sur un 11-0 pour donner d’entrée la couleur, Le Mans avait déjà fait un sérieux break à la pause (52-35). L’écart n’a fait que s’agrandir, surtout quand le 3e meilleur marqueur bourguignon du soir, Zac Cuthbertson (12 points), était exclu pour deux fautes techniques. Avec sept joueurs à 10 points ou plus et une folle adresse extérieure (18/32 à 3-points), l’équipe de Guillaume Vizade a conclu la rencontre sur le score de 112 à 86. « Les gars ont eu beaucoup de sérieux sur ce match », constatait le technicien sarthois auprès de Ouest-France et du Maine Libre. « Ils se sont concentrés sur le contenu et c’est à souligner. Les premières actions du match ont été un déclencheur sur la confiance ce soir. »