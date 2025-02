« On s’est vus trop beaux » – Après la trêve, Le Portel veut repartir de plus belle

L’ESSM Le Portel et la SIG Strasbourg vont relancer la Betclic ELITE après la trêve internationale de février. Une rencontre ô combien importante pour les deux équipes, qui vivent un début d’année 2025 difficile (aucune victoire pour les Alsaciens, deux pour les Stellistes).

Mais si Strasbourg a encore une petite marge sur la zone rouge, Le Portel reste encore en plein dedans avec sa position de barragiste (15e). La défaite lors du dernier match avant le break, contre la lanterne rouge La Rochelle, a fait mal à tous les niveaux. Dans les têtes bien sûr, mais également sur le plan comptable, puisqu’en plus de revenir à deux victoires des Nordistes, le Stade Rochelais a repris le point-average.

Victorieux du Mans la semaine précédant leur déroute à Gaston-Neveur, les Portelois ont peut-être eu un excès de confiance. C’est en tout cas le constat posé par le capitaine Lahaou Konaté au moment d’aborder le dernier tiers de la saison.

« À La Rochelle, on n’était tout simplement pas prêt à aller à la guerre », constatait Lahaou Konaté auprès de La Voix du Nord. « On s’est vu trop beaux après Le Mans. Dans ce contexte, la trêve a fait du bien. Mentalement, elle nous a permis de nous ressourcer et de penser un peu à autre chose qu’au basket. On est revenu à l’entraînement avec une autre mentalité. On a très bien travaillé pour retrouver les bases qui font notre force et la marque de fabrique du coach : l’intensité et la défense. »