« On venait tous de championnats pourris » : le discours de Sebastian Herrera dans le vestiaire après l’élimination de Paris

L’aventure européenne du Paris Basketball a pris fin. Et si elle s’est conclue par un rude 0-3 en playoffs contre le Fenerbahçe, victorieux en prolongation à l’Adidas Arena, elle est déjà source de fierté pour les joueurs, à l’image de Sebastian Herrera, qui a incité tous ses coéquipiers à relever la tête dans le vestiaire.

« Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli. La plupart d’entre nous n’avions aucune expérience EuroLeague. On venait de rien, de championnats terribles pour démarrer nos carrières. Et se retrouver en playoffs EuroLeague, à rivaliser lors de chaque match pour accomplir quelque chose de grand, je suis extrêmement fier de vous. Cette équipe est spéciale ! Ne l’oubliez pas. C’est nul d’avoir perdu mais n’oubliez pas d’où vous venez et où vous êtes maintenant. Je promets que ça va vous aider. Je vous aime les gars. »

