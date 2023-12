Orléans efface sa boulette poitevine, l’Alliance Sport Alsace en perdition

Pro B - En attendant la dernière rencontre de la 9e journée dimanche entre l'Élan Béarnais et Poitiers, Orléans et Boulazac ont conforté leur place dans le Top 4 de l'antichambre ce samedi.

Après son impair de la semaine dernière chez la lanterne rouge (83-91), Poitiers, Orléans a bien réagi à domicile. Mais sans son intérieur vedette, Petit Niang, indisponible pour une durée indéterminée à cause d’une blessure aux cotes, rien ne fut facile. Afin de ramener à la raison une équipe denaisienne menée par sa traction arrière Chris Lykes – Neftali Difuidi (37 points à eux deux), l’OLB a dû batailler jusqu’au bout, puisque le score était encore de 70-70 à l’entame du money-time. Mais Ludovic Beyhurst (13 points à 5/10, 4 passes décisives et 3 interceptions), entre autres, a pris le relais d’un Kahlil Dukes incandescent (20 points à 10/13, tous à deux points, une rareté pour un meneur) afin de remettre Orléans sur le chemin de la victoire (83-78). À égalité avec Vichy (7v-2d), les hommes de Germain Castano sont donc dauphins du leader rochelais.

Juste derrière le duo JAV – OLB, Boulazac s’accroche au Top 4. Facile vainqueur de l’Alliance Sport Alsace (68-54), le BBD a décroché son 6e succès de la saison, son 5e consécutif. Toujours autant capable d’étouffer ses adversaires (45-19 à la mi-temps !), pour faire honneur à son statut de deuxième meilleure défense de la division, l’équipe périgourdine s’est appuyée sur un fort collectif (cinq joueurs entre 10 et 13 points) pour mater une formation alsacienne qui s’enfonce dans la crise. Incapable de rivaliser au Palio, l’ASA a concédé sa sixième défaite d’affilée et affiche toujours le pire bilan de Pro B (2v-7d), à égalité avec Aix-Maurienne et Antibes.