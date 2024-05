Orléans officialise l’arrivée de Lamine Kebe et démarre « un nouveau cycle »

L’Orléans Loiret Basket a officialisé l’arrivée de l’entraîneur Lamine Kebe (38 ans). Le sélectionneur de l’équipe de France U17 masculine succède à Germain Castano, libéré après sept années à la tête de l’équipe professionnelle de l’OLB.

🚨 Lamine Kébé, nouveau coach de l'OLB ! 🚨 Orléans Loiret Basket est heureux de vous annoncer la signature de Lamine Kébé en tant qu’entraineur principal de l’équipe professionnelle. 🗞️ Lire le communiqué : https://t.co/vKLf9ivLKf#TousOLB pic.twitter.com/lwSBj3dleO — OrléansLoiretBasket (@OLB45) May 29, 2024

Le Loiretain va conduire sa première équipe professionnelle après huit saisons au Pôle France. Le beau-frère d’Evan Fournier retrouve un club qu’il connaît pour être resté de ses 13 ans à ses 23 ans à l’Entente Orléanaise 45. Il aura comme mission de faire remonter Orléans en Betclic ELITE, deux ans après sa descente. Avec le CO’Met, le club dispose de la plus grande salle de France et surtout de la plus grosse affluence du basket français.

« C’est avec beaucoup de fierté et d’envie que je rejoins l’OLB, a-t-il commenté. C’est un honneur pour moi de faire partie d’un projet aussi ambitieux. En tant qu’Orléanais cela a forcément une valeur symbolique très importante puisque j’ai grandi dans le coin et j’ai joué au club quand j’étais plus jeune. J’ai hâte ! »

