Orléans remercie Germain Castano pour « l’immensité du travail accompli »

L’Orléans Loiret Basket a officialisé le départ de son entraîneur Germain Castano, ce mardi 28 mai, sept ans après son arrivée sur place. Le technicien de 52 ans aurait aimé prolonger l’aventure mais l’élimination prématurée de l’OLB en playoffs a entraîné son départ.

Une montée, des playoffs en Betclic ELITE mais une relégation et deux échecs en Pro B

Le natif du Creusot était arrivé en 2017 alors que l’OLB était en Pro B. Il a fait remonter le club en Jeep ELITE en 2019 puis l’a qualifié en playoffs en 2021. Seulement, un an plus tard, après une saison compliquée, Orléans a été relégué en Pro B. Dans l’espoir d’un repêchage, le club loiretain a recruté tardivement. L’effectif restructuré, la nouvelle salle CO’Met livrée, l’OLB est remonté en trombe au printemps pour finalement échouer en demi-finales des playoffs d’accession en 2023. Très apprécié sur place, Germain Castano a été conservé mais son équipe a vécu une troisième saison de suite similaire : un secteur extérieur talentueux mais trop petit et limité physiquement et athlétiquement pour la division, une première partie de saison complexe et, une nouvelle fois de plus, une restructuration pour la phase retour. Mais celle-ci n’a pas empêché l’élimination d’Orléans en quarts de finale des playoffs, contre Rouen.

Alors qu’il avait déjà annoncé son départ ce dimanche 26 mai sur le plateau de France 3, le président d’Orléans Olivier Rouet a tenu à remercier Germain Castano :

« Après 7 saisons passées en tant que coach principal d’Orléans Loiret Basket, je tiens solennellement à remercier Germain Castano pour l’immensité du travail accompli depuis son arrivée au club en 2017. L’héritage qu’il nous laisse est immense tant du point de vue humain qu’en termes de succès et de records qui resteront à jamais gravés sur la palette des émotions et dans les cœurs de celles et ceux qui, comme lui, aiment notre club. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière, sur ce passionnant chemin si propice aux belles rencontres qu’il affectionne tant. Merci pour tout Germain. »

Coach du Pôle France depuis 2016, Lamine Kebe (38 ans) va lui succéder. Par ailleurs, le meneur Ludovic Beyhurst (1,72 m, 25 ans) ne va pas prolonger selon La République du Centre.