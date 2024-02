Orléans pourrait s’ouvrir à des investisseurs privés

L’Orléans Loiret Basket fait parler au conseil de la métropole d’Orléans. En effet, l’OLB, actuel 6e du championnat de Pro B, fait actuellement l’objet de débats entre les élus de la métropole à propos de son changement de statut juridique. France Bleu Orléans rapporte que les élus ont évoqué un changement de gouvernance et de modèle économique, avec la possible entrée de partenaires privés au sein du capital du club, qui existe actuellement sous la forme une société d’économie mixte (SEM).

« Il faut que l’on puisse aller chercher des partenaires privés qui puissent entrer au capital, explique Serge Grouard, président de la Métropole et maire d’Orléans. Si aujourd’hui on reste sur un modèle qui fait appel beaucoup au partenariat public, globalement on n’est pas dans l’évolution du sport professionnel. »

L’Orléans Loiret Basket, évoluant en Pro B depuis sa descente de Betclic ELITE en 2022, est un mastodonte de la 2e division française avec un budget et une masse salariale bien au-dessus de la moyenne. De plus, le club dispose d’un formidable outil de travail avec le CO’Met et son affluence de presque 7 000 spectateurs en moyenne, la plus importante du basket français.